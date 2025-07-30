Четыре случая клещевого энцефалита подтверждено у детей в Карелии

Зараженные энцефалитом и боррелиозом клещи кусают взрослых и детей в Карелии.

В Роспотребнадзоре сообщили о шести случаях иксодового клещевого боррелиоза, включая один случай у ребенка в Олонецком районе. Также подтверждено 15 случаев клещевого вирусного энцефалита, включая четыре случая у детей в Петрозаводске, Пряжинском, Пудожском, Медвежьегорском районах.

Всего же к 27 июля за медицинской помощью из-за клещей обратились 3568 человек, включая 663 ребенка. За прошедшую неделю 99 человек, включая 11 детей обратились с жалобами на клещей.

Клещи нападают повсеместно. © «Петрозаводск говорит»