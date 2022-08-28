28 августа 2022, 11:57
Четыре человека пострадали в ДТП на севере Карелии
В Рабочеостровске автомобиль вылетел с дороги в кювет
Вечером 27 августа в поселке Рабочеостровск произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает паблик пожарной охраны Кемского района.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 19:28. На место выехали спасатели. Выяснилось, что легковой автомобиль вылетел с дороги в кювет.
В результате происшествия пострадали четыре человека. Одна женщина была госпитализирована в Кемскую ЦРБ. Фото паблика пожарной охраны Кемского района