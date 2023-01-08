Четыре автомобиля попали в ДТП под Петрозаводском

Как сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии», днем 8 января в Прионежском районе столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser, Renault Logan, Toyota Camry и Honda. ДТП произошло на 7-м километре федеральной автодороги "Подъезд к г. Петрозаводску", в трехстах метрах от родника.

Авария случилась на двухполосном участке автодороги с двумя проезжими частями. Один из участников ДТП буксировал прицеп-кемпер.

В результате столкновения (Тойота - передней стороной, прицеп - левой стороной спереди, Рено имеет повреждения спереди и сзади) транспортные средства раскидало по проезжей части.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По одной из версий, чуть позже, на этом же месте - на проезжей части, ведущей в сторону Петрозаводска, произошло еще одно ДТП с участием трех легковых автомобилей. // Фото: ДТП Петрозаводска и Карелии.