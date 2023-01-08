Программу защиты населения обсудят 9 января на планерке в мэрии

9 января в городской администрации состоится еженедельное открытое планерное совещание. На нем обсудят реализацию программы защиты населения. С докладом перед горожанами выступит начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Игорь Виноградов.



Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция будет доступна в паблике администрации Петрозаводска.



Горожанам напоминают, что на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.