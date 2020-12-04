Четверо учащихся из Карелии стали лауреатами межрегионального конкурса

В Карельском кадетском корпусе имени Александра Невского состоялось награждение лауреата Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!», сообщает Министерство образования Республики Карелия.

Одним из призёров стал кадет 11А класса Артём Павилайнен. Замминистра образования Наталья Волкова торжественно вручила дипломы и ценные подарки Артему, а также руководителю и наставнику кадета Татьяне Денисовой.

Дипломы и ценные подарки получат и остальные призеры конкурса сочинений:

Матвей Бредихин, кадет Петрозаводского президентского кадетского училища и его наставник Оксана Алтусарь, преподаватель русского языка и литературы;

Ирина Фрегатова, ученица Кемской школы № 3 и её наставник Галина Петухова, учитель русского языка и литературы;

Ольга Степанова, студентка Петрозаводского педагогического колледжа и её наставник Екатерина Буточкина, преподаватель филологических дисциплин.

Межрегиональный конкурс проходит на территории Северо-Запада России уже четвертый раз. Инициатива его проведения была выдвинута регионами в 2017 году и получила активную поддержку аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Фото с сайта gov.karelia.ru