04 декабря 2020, 19:15
Конкурсы

Четверо учащихся из Карелии стали лауреатами межрегионального конкурса

Двое из победителей являются кадетами, хотя и учатся в разных учебных заведениях

В Карельском кадетском корпусе имени Александра Невского состоялось награждение лауреата Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!», сообщает Министерство образования Республики Карелия.

Одним из призёров стал кадет 11А класса Артём Павилайнен. Замминистра образования Наталья Волкова торжественно вручила дипломы и ценные подарки Артему, а также руководителю и наставнику кадета Татьяне Денисовой.

Дипломы и ценные подарки получат и остальные призеры конкурса сочинений:

  • Матвей Бредихин, кадет Петрозаводского президентского кадетского училища и его наставник Оксана Алтусарь, преподаватель русского языка и литературы;
  • Ирина Фрегатова, ученица Кемской школы № 3 и её наставник Галина Петухова, учитель русского языка и литературы;
  • Ольга Степанова, студентка Петрозаводского педагогического колледжа и её наставник Екатерина Буточкина, преподаватель филологических дисциплин.

Межрегиональный конкурс проходит на территории Северо-Запада России уже четвертый раз. Инициатива его проведения была выдвинута регионами в 2017 году и получила активную поддержку аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Фото с сайта gov.karelia.ru

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Метки: 
Карелия
Северо-Запад
конкурс
Кадетский корпус имени Александра Невского
Петрозаводское президентское кадетское училище
педагогический колледж