Четверо рабочих погибли в колодце очистных сооружений под Саратовом

В Саратовской области четверо рабочих погибли в колодце очистных сооружений. Об этом информирует региональное отделение Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла 8 июля в городе Балаково. В колодце были обнаружены тела четырех сотрудников организации. Еще одного мужчину госпитализировали, он выжил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности. Произведен осмотр места ЧП, выясняются детали. // Фото: скриншот видео СК