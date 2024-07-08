08 июля 2024, 19:34
Четверо рабочих погибли в колодце очистных сооружений под Саратовом
В Саратовской области выясняются обстоятельства гибели сотрудников организации
В Саратовской области четверо рабочих погибли в колодце очистных сооружений. Об этом информирует региональное отделение Следственного комитета.
По данным ведомства, трагедия произошла 8 июля в городе Балаково. В колодце были обнаружены тела четырех сотрудников организации. Еще одного мужчину госпитализировали, он выжил.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности. Произведен осмотр места ЧП, выясняются детали. // Фото: скриншот видео СК