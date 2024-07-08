Яхта с людьми затонула у берегов Краснодарского края

В Черном море затонула яхта, на борту которой находились пять человек. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального Следственного управления СК на транспорте.

По данным ведомства, 7 июля яхта вышла в море из Геленджика. Находившиеся на борту люди обучались яхтингу. В итоге судно пошло ко дну. Четырех пострадавших удалось поднять из воды спасателям - они живы. Одна женщина пропала. Идут ее поиски.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи нагрянули в яхт-клуб, из которого выходило судно. Выясняются обстоятельства ЧП. // Фото «Петрозаводск говорит»