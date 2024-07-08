Мужчина проснулся рядом с мертвой новорожденной дочерью в Петербурге

В Санкт-Петербурге умерла двухмесячная девочка. Она не проснулась после сна на диване с отцом, сообщает «Фонтанка».

По данным источника, трагедия случилась в коммуналке в Адмиралтейском районе города. Утром 6 июля 39-летний отец ребенка проснулся и обнаружил, что дочь не дышит. Они вместе спали на диване. 36-летняя мать девочки тут же позвонила в скорую. Спасти малышку не удалось.

Известно, что семья занимает в коммунальной квартире две комнаты. У родителей также есть четырехлетний сын. Ранее никаких вопросов к семье не было. Обстоятельства смерти младенца будут устанавливать сотрудники Следственного комитета. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo