Червивость зашкаливает – когда начнется сезон грибов

В лесу жарко, грибы есть, но, как правило, червивые. Такая картина наблюдается в Петербурге, Ленобласти и Карелии, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на миколога Антона Трофимова.

«Грибов пока в лесах немного, сейчас у нас просыпаются сосновые боры, но червивость грибов зашкаливает. Причина - жара»,

- говорит миколог.

В Олонце можно набрать корзинку подосиновиков, но грибы в большинстве будут червивыми. В Ленобласти встречаются попловки и черные лисички, но собирают их не все, найти их не легко.

По мнению Трофимова, грибной сезон начнется где-то через 2,5 недели в начале сентября, когда спадет жара и пойдут дожди.

Несмотря на жаркую погоду, жители республики хвасталась в соцсети грибным урожаем, отмечая, что встречается много лисичек. (фото «Петрозаводск говорит»)