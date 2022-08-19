В минприроды Карелии раскрутили «охотничий» барабан  

Текст и фото: Антонина Кябелева

19 августа в 9 утра в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии должна была начаться жеребьевка по распределению разрешений на добычу лося. Старт затянулся на сорок минут. Ночью бдительные охотники выявили тех, кто подал не одну, как требовали правила, а несколько заявок. В министерство посыпались сообщения о выявленных нарушениях. Начало «розыгрыша» пришлось ненадолго отложить.

На протяжении многих лет процесс распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов превращался в Карелии в нервотрепку для чиновников и стресс для охотников. Граждане «атаковали» ведомство, где происходило распределение вожделенных разрешений, дежурили по ночам около министерства, вели тетради, пытались подать заявления через МФЦ или портал госуслуг, страдали из-за «обрушения» интернет-ресурсов и хакерских атак. В общем, плохо было всем.

Из-за непрозрачности процедуры охотники не понимали, на каком основании и кому уходят разрешения. Это только добавляло эмоций к и без того хроническому недоверию к чиновникам. После каждого распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов ведомство заваливали жалобами.

Охотники давно настаивали на открытой жеребьевке. С их точки зрения, это самый честный механизм распределения квот.

В 2012 году в Карелии пытались «крутить барабан», но прокуратура выявила нарушения и направила представление в ЗС РК. И все вернулось на свои мутные круги.

Потребовалось целых десять лет, чтобы возобновить жеребьевку. Ее организаторы столкнулись с неожиданными проблемами.

Утром 19 августа в актовом зале минприроды было пустынно. К 9 утра прошло не больше десяти охотников, чтобы своими глазами увидеть, как идет жеребьевка. Так как была организована прямая трансляция процесса распределения квот, то большинство охотников предпочли следить за жеребьевкой из дома.

Михаил Алексеевич был одним из немногих, кто решил прийти в министерство лично. Он сказал, что жеребьевка его больше устраивает, чем прежние варианты распределения квот.

«Я пришел лично, чтобы увидеть, как все будет на самом деле. Мне не удалось получить разрешение в прошлом году. Там вообще был цирк. Сайт зависал. Прежняя система меня вообще не устраивала, потому что министерство каждый раз что-то придумывало. То у них учитывалось время, когда заявка в министерство придет, то время, зафиксированное на сайте»,

- сказал Михаил Алексеевич.

Как объяснил охотник, в прошлом году все лицензии были распределены за несколько секунд. Счет шел на доли секунды, и если заявление по каким-то причинам регистрировалось с опозданием в несколько секунд, то человек оставался ни с чем.

По правилам жеребьевки, гражданин мог подать только одно заявление. Несмотря на все предупреждения, многие это правило попытались обойти. Анастасия, которая тоже пришла понаблюдать за новой процедурой, рассказала, что поздно вечером были опубликованы списки участников жеребьевки, и охотники обнаружили «двойников». Так как обязательно указывался номер охотничьего билета, то отследить нарушителей было делом времени и желания. Общественный контроль сработал лучше министерского.

«Прием заявлений закончился только вчера вечером. И потом только начали формировать списки. Я думаю, что у сотрудников министерства было очень мало времени для проверки»,

- сказала Анастасия.

Она обратила внимание, что при прежней системе распределения квот страдали охотники в возрасте, которые живут в деревнях и поселках, где нет ни интернета, ни сотовой связи.

Время шло, а жеребьевка не начиналась. В зал пришел заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов и объяснил, что, действительно, были обнаружены граждане, подавшие несколько заявлений, и сейчас списки участников корректируются. Потребовалось около 40 минут, чтобы уладить эту проблему. Мне удалось поговорить с Алексеем Павловым, который рассказал и о других трудностях.

Прием заявок завершился 18 августа в 18.15. Поступило порядка 4 тысяч заявлений. Очевидной ошибкой было объявлять старт жеребьевки утром следующего дня. Получалось, что на обработку и проверку заявлений оставалась ночь. Кстати, в процессе проверки сотрудниками министерства было отсеяно порядка 500 заявлений, которые либо были неправильно заполнены, либо поступили от одного гражданина. Если человек подавал несколько заявлений, то принималось только то, которое по времени поступило первым. Бдительные охотники, увидев списки, обнаружили то, что пропустили сотрудники министерства, и забили тревогу.

По словам Алексея Павлова, не так просто оказалось расщелкнуть шары, а в каждый из шаров нужно положить номер, за которым закреплена конкретная заявка. С этой задачей лучше справлялись женщины, чем мужчины. В общем, пришлось привлекать к работе дополнительных сотрудниц министерства. Так как по каждому району нужно было расщелкнуть, положить внутрь номер, а потом защелкнуть по 200-300 шаров, то можно представить масштаб «трагедии». С учетом того, что на ходу пришлось перекраивать списки, утро в министерстве выдалось жарким.

Для того чтобы у охотников не осталось ни малейших сомнений в честности розыгрыша, решено было после завершения каждой жеребьевки открывать все шары и показывать номер, которому не повезло. Естественно, все это заносилось в протокол.

Вытягивать шары предложили любому желающему из присутствующих в зале. Это, по словам Павлова, было еще одним принципиальным решением. Заместитель министра рассказал об услышанной им от охотников версии: мол, «нужные» шары будут замораживать в холодильнике, а потом «свой» человек будет их доставать, находя более прохладные шары.

«Мне бы такой фокус даже в голову не пришел»,

- улыбнулся Павлов.

Жеребьевка началась с опозданием на сорок минут. Было заметно, что организаторы волнуются.

При первой засыпке шаров в барабан несколько выпали и покатились по полу. Беглецов вернули в барабан. Один шар неожиданно раскрылся и записка с номером выпала. Пришлось искать пустой шар, чтобы заявка могла на равных участвовать в отборе.

Но дальше пошло веселее. Жеребьевка началась с распределения разрешений на добычу лося по Лоухскому району. Один из находящихся в зале мужчин вызвался вытаскивать шары. После распределения квоты, как и было обещано, вскрыли оставшиеся шары и записали номера.

Несмотря на шероховатости, лично у меня не осталось сомнений в том, что в этом году распределение разрешений на добычу лося проходит действительно открыто и честно. И, что немаловажно, без ажиотажа и нервотрепки.