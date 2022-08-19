Новый вагон-бистро появился в туристическом поезде «В Карелию»

Железнодорожники показали новый вагон-бистро в двухэтажных поездах дальнего следования. При его разработке был изучен российский и международный конструкторский опыт, учитывалось мнение пассажиров, рассказали в пресс-службе РЖД. Оценить удобство и комфорт нового вагона могут пассажиры круизного поезда №928/927 «В Карелию».

Салон обеденного зала на втором этаже стал шире за счет усовершенствованного кузова. В вагоне-быстро установлены не только четырехместные столы, но и продольная стойка с поворотными креслами.

В салоне есть две ТВ-панели, информационные табло, кофемашина, есть зарядные станции для гаджетов. Предусмотрены полки для вещей и стеллаж для багажа. Места для пассажиров оборудованы светильниками, кнопками вызова официанта.

Планируется, что до конца года еще пять вагонов-бистро пополнят составы двухэтажных поездов. (фото канал «Телеграмма РЖД»)