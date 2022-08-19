19 августа 2022, 17:19
Общество

Пьяных за рулем будут искать в субботу на дорогах Петрозаводска

Очередной рейд «Контроль трезвости» пройдет 20 августа

В течение субботы на улицах Петрозаводска будут усиленно дежурить наряды ДПС. Автоинспекторы станут выявлять пьяных водителей, сообщили в ГИБДД.

Традиционный рейд «Контроль трезвости» пройдет в целях предупреждения аварий с участием пьяных автомобилистов.

За семь месяцев этого года 585 нетрезвых водителей уже отстранили от управления в Петрозаводске. Причем 68 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно. // Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
контроль трезвости