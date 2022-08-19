Группа исследователей намерена открыть новые петроглифы в Карелии

Новые наскальные рисунки пытаются отыскать в Карелии. Археологическая экспедиция центра гуманитарных проблем Баренц-региона Кольского научного центра ищет петроглифы и писанины на западе Карелии. Исследователи провели комплексное обследование нескольких озер на участках послеледниковых сейсмических разломов.

«Использование при поиске наскальных изображений современных методик – фотограмметрии, рентгеноспектрального флуоресцентного анализа – позволили создать дополнительную доказательную базу по уже известным писаницам и найти новые уникальные памятники каменного века»,

- сообщили в пресс-службе КНЦ РАН.

Древние наскальные изображения Финляндии, Норвегии, Швеции и Северо-Запада России, обнаруженные в Карелии и в Мурманской области, во многом сходны по сюжету и форме. Ученые считают, что они отражают различные аспекты представлений о мире первобытного человека на европейском Севере. Изображения на скалах появились преимущественно в эпоху неолита (около 5000–6000 лет назад).

В республике первая писаница была открыта археологической экспедицией Национального музея РК в 2011 году. (фото пресс-служба КНЦ РАН)