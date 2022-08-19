Лекарства из Турции могут начать завозить в Карелию

Карельский Минэк прорабатывает направления взаимодействия региона и Турции. В частности, в области медицины. Как написал в своем телеграм-канале министр экономразвития Олег Ермолаев, одним из возможных направлений сотрудничества ведомство видит в поставке лекарств, медицинского оборудования и средств для дезинфекции, защиты здоровья, диагностики и терапии.

Ранее планы поставок медикаментов в Карелию и организацию производств в республике обсуждались с представителями Индии.

Министр назвал и другие точки соприкосновения Карелии и Турции. В частности, республика может предложить более 800 000 кубических метров качественных пиломатериалов, поставки камня и рыбы, свежих, замороженных и вяленых ягод и грибов, морсы, соки, варенья. Регион заинтересован в поставке рыбных кормов и оплодотворенной икры.

Кроме того, республика заинтересована в сотрудничестве с научными центрами, университетами и институтами Турции. (фото unsplash.com, Raimond Klavins)