Поставки индийских лекарств в Карелию планируют расширить

Карелию с официальным визитом посетил генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Гаурава Кумара. Направления сотрудничества Карелии и Индии обсудили в правительстве республики.

Как рассказал глава Минздрава РК Михаил Охлопков, одним из направлений взаимодействия станет здравоохранение. Возможна организация поставок в республику из Индии фармацевтических препаратов, в частности, лекарств для лечения гепатита и ВИЧ-инфекции, а также медицинских расходных материалов и оборудования, в том числе, коронарных стентов.

В перспективе карельские власти готовы обсуждать открытие заводов по производству лекарств и медицинских расходных материалов на территории республики, отметил Охлопков. Чиновник добавил, что медицинские организации республики закупают медицинские изделия индийского производства уже более 10 лет. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com