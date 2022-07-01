Через балтийскую таможню пытались провезти более 5 тонн дизтоплива

На пост Бронка Балтийской таможни из порта Гамбург прибыло судно под флагом Мальты. Владелец судна и перевозчик - эстонская компания. Как и положено, капитан подал декларацию на транспортное средство о судовых припасах через электронный портал. Но таможенники выяснили, что он предоставил неверную информации, за компания-перевозчик будет наказана огромным штрафом.

«Согласно декларации заявленное количество дизельного топлива на борту судна составляло 66,7 тонн. В ходе таможенного контроля установлено, что в спецемкостях судна находилось дизельное топливо в количестве 72,015 тонн, т.е. выявлено превышение на 5,315 тонн»,

- сообщает пресс-служба Северо-Западного Таможенного Управления.

В отношении эстонской компании было возбуждено административное дело. По статье 16.2 КоАП РФ владельцам грозит штраф – до двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом правонарушения, с конфискацией или без таковой. В настоящее время дело расследуется Балтийской таможни. С учетом того, что в Германии литр дизельного топлива на сегодня стоит более 2 евро, то сумма штрафа получается внушитительной. Фото: sztu.customs.gov.ru.