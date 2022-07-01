Убившего бревном супругу жителя Питкярантского района ждет суд

Следователями Сортавальского межрайонного отдела СК РК завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Питкярантского района. Он обвиняется по статье 109 УК РФ в причинении смерти по неосторожности.

Несчастный случай произошел 24 мая. Обвиняемый вместе с супругой в лесном массиве Питкярантского центрального лесничества занимался незаконным спилом деревьев – у него не было на это разрешительных документов. С помощью бензопилы мужчина повалил сосну. Ствол упал на находящуюся в непосредственной близости женщину. В результате дерево ее придавило. От полученных травм потерпевшая скончалась.

«В настоящее время следователями проведен весь комплекс следственных действий, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,

- пояснили в пресс-службе следкома. Фото: sledcom.ru.