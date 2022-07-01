Молодые люди сбежали из ТЦ с кассовым ящиком под мышкой

Из торгового центра в Кондопоге неизвестные молодые люди похитили кассовый ящик с деньгами.

Преступление произошло, когда ТЦ работал, а отдел еще не открылся. Злоумышленники схватили ящик со стойки администратора и скрылись. Стражи порядка установили, что к краже причастны 19-летний и 21-летний молодые люди. Несмотря на свою молодость, у обоих за плечами судимости.

По версии полиции, подозреваемые кондопожане в то утро приглядывали, где раздобыть деньги. Удача им улыбнулась. С кассовым ящиком они скрылись в укромном месте, взломали хранилище и обнаружили внутри 2995 рублей. Деньги поделили, потратили на сигареты и вредные пристрастия, сообщили в полиции. По факту кражи возбудили уголовное дело. (фото unsplash.com, Max Fleischmann)