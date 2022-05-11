Через 13 лет половина жителей Карелии будет получать по 100 000 рублей

Специалисты РИА Новости подсчитали, через какое время в каждом из регионов половина жителей будут получать зарплату минимум 100 тысяч рублей. В частности, Карелию такое светлое будущее ждет через 13 лет, считают они.

В стране в среднем этот показатель составил 12 лет, Карелия оказалась на 32-м месте в списке других регионов. В течение последних пяти лет средняя зарплата в Карелии ежегодно росла на 8,6 процента. По России в целом она увеличивалась почти на 10 процентов.

Исходя из этой динамики эксперты попытались выяснить, через сколько лет более половины населения в регионе будет получать заработную плату 100 тысяч рублей и выше. // Фото: Evgeny/pixabay.com