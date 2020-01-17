Чемпионат России по зимнему триатлону откроется завтра в Карелии

18 января в Петрозаводске откроются чемпионат и первенство России по зимнему триатлону.

Официальное открытие пройдет на «Кургане», откуда спортсмены отправятся к месту стартов в Новое Лососинное.

В стартах примут участие более 80 спортсменов из 18 регионов. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию, которая включает бег (7 км), велогонку (12 км) и лыжную гонку (10 км).

Фото: пресс-центр министерства спорта Карелии