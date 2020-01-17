17 января 2020, 21:14
Чемпионат России по зимнему триатлону откроется завтра в Карелии
В стартах примут участие более 80 спортсменов из 18 регионов
18 января в Петрозаводске откроются чемпионат и первенство России по зимнему триатлону.
Официальное открытие пройдет на «Кургане», откуда спортсмены отправятся к месту стартов в Новое Лососинное.
В стартах примут участие более 80 спортсменов из 18 регионов. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию, которая включает бег (7 км), велогонку (12 км) и лыжную гонку (10 км).
Фото: пресс-центр министерства спорта Карелии