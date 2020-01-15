Всероссийские соревнования пройдут в «Новом Лососинном»

Аномально теплая погода внесла коррективы в планы проведения Чемпионата и Первенства России по зимнему триатлону, которые должны состояться в январе. Состязания будут проходить не в республиканском спортивном комплексе «Курган», а на новой лыжной трассе в пригороде Петрозаводска. Об этом сообщает Министерство спорта Республики Карелия.

Официальное открытие всероссийских соревнований состоится 18 января в 9.45 на территории спорткомплекса «Курган», затем спортсмены отправятся к месту проведения стартов в «Новой Лососинное».

В ближайшее время лыжную трассу будут готовить к чемпионату. В связи с этим организаторы просят любителей лыжных прогулок отнестись с пониманием к неудобствам. К выходным для всех желающих подготовят «народную лыжню».



Фото: rustriathlon.ru