Петрозаводские самбисты завоевали «серебро» и «бронзу»

Юные самбисты достойно представили столицу Карелии на соревнованиях всероссийского уровня. Спортсмены вернулись в Петрозаводск с медалями, сообщили в пресс-службе мэрии.

Юные петрозаводские спортсмены приняли участие во Всероссийском турнире по самбо, который проходил в Кандалакше. Второе место в своей весовой категории - у Ибрагима Хаматханова и Ивана Таранькина. Бронзовые медали выиграли в поединках на ковре Дмитрий Макаров, Иван Кораблёв и Алексей Молчалин.

Участники соревнований тренируются у Артуша Асряна - призёра чемпионатов России и Европы по боевому самбо, обладателя Кубка России 2017 года и Кубка Мира по боевому самбо 2018, бойца смешанных единоборств.