Бесснежная зима лишила Карелию крупных соревнований

Чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) должны были пройти в Карелии с 23 по 27 января.

Однако из-за отсутствия снега соревнования перенесут в город Набережные Челны в Татарстане. Такое решение приняли в Федерации спортивного ориентирования.

Соответствующее письмо с просьбой о переносе места соревнований в федерацию направило министерство спорта Карелии.

Фото: x-race.info