14 января 2020, 19:38
Спорт

Бесснежная зима лишила Карелию крупных соревнований

Из-за аномальной погоды в республике лыжники отправятся на состязания в Татарстан

Чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) должны были пройти в Карелии с 23 по 27 января.

Однако из-за отсутствия снега соревнования перенесут в город Набережные Челны в Татарстане. Такое решение приняли в Федерации спортивного ориентирования.

Соответствующее письмо с просьбой о переносе места соревнований в федерацию направило министерство спорта Карелии.  

Фото: x-race.info

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татарстан
спортивное ориентирование
лыжники
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