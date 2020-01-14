14 января 2020, 19:38
Бесснежная зима лишила Карелию крупных соревнований
Из-за аномальной погоды в республике лыжники отправятся на состязания в Татарстан
Чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) должны были пройти в Карелии с 23 по 27 января.
Однако из-за отсутствия снега соревнования перенесут в город Набережные Челны в Татарстане. Такое решение приняли в Федерации спортивного ориентирования.
Соответствующее письмо с просьбой о переносе места соревнований в федерацию направило министерство спорта Карелии.
Фото: x-race.info