Карельских тхэквондистов наградили, как лучших спортсменов 2019 года

В министерстве спорта Карелии наградили президента Федерации тхэквондо республики Сергея Петрова и ведущих спортсменов-тхэквондистов Владислава Ларина и Антона Коткова.



Министр спорта Алексей Ермашов вручил награды заслуженному тренеру России Сергею Петрову, как лауреату конкурса «Лучший тренер Республики Карелия 2019 года» и Владиславу Ларину и Антону Коткову, победителям в номинации «Лучший спортсмен Республики Карелия 2019 года».



Участники встречи также обсудили подготовку карельских спортсменов к Олимпиаде, рассказали в пресс-службе ведомства. Антон Котков и Владислав Ларин включены в официальный состав сборной России по подготовке к Олимпийским играм в Токио 2020 года.

Напомним, кроме карельских тхэквондистов в список по подготовке к Олимпийским играм также включены легкоатлеты Андрей Лукин и Надежда Котлярова.

Фото: министерство спорта РК