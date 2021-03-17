Человек с мегафоном рассаживает пассажиров автобусов на ж/д вокзале

С сегодняшнего дня в Петрозаводске междугородние и пригородные автобусы начали отправляться в рейсы с площади Гагарина. Новая схема действует на период ремонта автовокзала карельской столицы. Такой режим работы будет актуален до конца 2021 года.

Как отмечает паблик автовокзала, первый день работы был организован хорошо. Автобусы подходят на посадку по расписанию, специально обученный человек с мегафоном объявляет о начале посадки на тот или иной рейс и отвечает на вопросы пассажиров, в здании билетно-кассового центра вокзала (на его 1-м этаже) работают две билетные кассы.

Пассажиры с автобусными билетами свободно пользуются залами ожидания ж/д вокзала и услугами его санузлов, а для желающих перекусить на площади Гагарина имеется сразу несколько кафе, бистро и иных пунктов общественного питания.

Единственный нюанс заключается в том, что некоторые автобусы на Суоярви и Кондопогу отправляются не с брусчатки, а с автобусной остановки на площади Гагарина.

Напомним, автобусы прибывают в Петрозаводск по-прежнему к зданию автовокзала. Изменений в расписании автобусов нет.