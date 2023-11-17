Человек пострадал в аварии у танка в Петрозаводске

Сегодня в 11:27 в Петрозаводске на улице Шотмана произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось у танка. На кадрах видно, как автомобиль, выезжавший от «Адо-Авто», не пропустил машину, ехавшую по главной дороге. Произошло столкновение.

По данным паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии», в аварии пострадал один человек. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink