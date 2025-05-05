05 мая 2025, 09:22
Человек погиб в трагической аварии на «Сортавале»
Житель Карелии поучаствовал в смертельном ДТП в Ленобласти
Фото: unsplash.com / Ioetech
В Ленинградской области произошла смертельная авария на трассе «Сортавала». Об этом информирует 47news.
По данным источника, трагедия случилась поздним вечером 4 мая в Приозерском районе. По предварительной информации, 63-летний мужчина из Приозерска, ехавший на электромопеде, врезался в автомобиль «Мазда 6», которым управлял 19-летний житель Карелии.
В результате происшествия пенсионер на мопеде скончался. По факту аварии проводится проверка. © «Петрозаводск говорит»