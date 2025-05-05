Человек погиб в трагической аварии на «Сортавале»

В Ленинградской области произошла смертельная авария на трассе «Сортавала». Об этом информирует 47news.

По данным источника, трагедия случилась поздним вечером 4 мая в Приозерском районе. По предварительной информации, 63-летний мужчина из Приозерска, ехавший на электромопеде, врезался в автомобиль «Мазда 6», которым управлял 19-летний житель Карелии.

В результате происшествия пенсионер на мопеде скончался. По факту аварии проводится проверка. © «Петрозаводск говорит»