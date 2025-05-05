Названы самые востребованные профессии

Инженеры, строительные специалисты, работники металлургической отрасли и металлообработки стали самыми востребованными в 2024 году. В этом году названные специалисты также востребованы. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе-марте этого года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года число вакансий в рабочих и инженерных профессиях уменьшилось на 26%.

Наибольший спад отмечается среди операторов станка и производственной линии, архитекторов, инженеров, рабочих специальностей в сфере электрооборудования, контролеров отдела технического контроля и строительного персонала. © «Петрозаводск говорит»