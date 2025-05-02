Умер известный советский рокер

Бывший барабанщик групп «Ария» и «Мастер» Игорь Молчанов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщил лидер группы «Мастер» Алик Грановский.

Как рассказал Грановский, его бывший коллега скончался в Бельгии, где жил с 1991 года. Он выразил соболезнования родным и близким Молчанова.

Игорь Молчанов играл в «Арии» с момента основания группы. Он принял участие в записи культового альбома «С кем ты?». После этого он с другими музыкантами основал группу «Мастер». © «Петрозаводск говорит»