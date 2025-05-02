02 мая 2025, 17:38
Умер известный советский рокер
Бывший барабанщик группы «Ария» Игорь Молчанов ушел из жизни в Бельгии
Фото: unsplash.com / Chirag K
Бывший барабанщик групп «Ария» и «Мастер» Игорь Молчанов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщил лидер группы «Мастер» Алик Грановский.
Как рассказал Грановский, его бывший коллега скончался в Бельгии, где жил с 1991 года. Он выразил соболезнования родным и близким Молчанова.
Игорь Молчанов играл в «Арии» с момента основания группы. Он принял участие в записи культового альбома «С кем ты?». После этого он с другими музыкантами основал группу «Мастер». © «Петрозаводск говорит»