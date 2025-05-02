Школьник попал в реанимацию после посиделок с друзьями

В Санкт-Петербурге ученик девятого класса попал в реанимацию после отдыха в компании друзей. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, юноша выпивал с друзьями в одной из квартир Северной столицы в ночь на 2 мая. Со слов школьников, их приятель в какой-то момент споткнулся, упал и ударился головой о стол.

Молодой человек был доставлен в больницу. У него диагностирована диффузная травма головного мозга. Проверку по факту случившегося проводят сотрудники Следственного комитета. © «Петрозаводск говорит»