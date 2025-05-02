Землетрясение произошло на юге России

В Дагестане ранним утром 2 мая произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным источника, подземные толчки случились в 6 часов утра в Кизилюртовском районе республики. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В результате сейсмособытия жертв и разрушений нет. © «Петрозаводск говорит»