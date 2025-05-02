Мужчина загадочно погиб у ЖК в Ленобласти

В Ленинградской области в лесу у жилого комплекса найден труп неизвестного мужчины. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, страшная находка была сделана 1 мая во Всеволожске. В зеленой зоне прохожие обнаружили тело человека.

Личность погибшего будут устанавливать сотрудники полиции. Обстоятельства смерти мужчины пока не известны. Его тело было направлено в морг для установления причины гибели. © «Петрозаводск говорит»