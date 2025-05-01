Лесные пожары начали бушевать в России

В России начали гореть леса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Авиалесоохрану.

По данным источника, за минувшие сутки в стране ликвидированы 43 лесных пожара на площади 39,9 тысячи гектаров.

Самые страшные пожары зафиксированы в Забайкальском крае. Там бушуют 23 лесных пожара на общей площади 315 тысяч гектаров. Борьба с огнем продолжается. © «Петрозаводск говорит»