Россиян предупредили о подорожании электричества

С 1 июля 2025 года тарифы на электричество в России вырастут на 12,6%, а с 1 июля 2026 года - еще на 9,3%. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития, данные приводит ТАСС.

В министерстве дали также прогноз на рост тарифов на электроэнергию на 2027 и 2028 годы. В эти периоды указан менее резкий рост - 6,9 и 4,9% соответственно.

Отмечается, что прогноз составлен с учетом ожидаемого уровня инфляции и увеличения темпов индексации цен на газ. © «Петрозаводск говорит»