15 ноября 2020, 12:20
Происшествия

Человек погиб сегодня в жутком ДТП под Кондопогой

Семь человек травмированы вследствие столкновения двух автомобилей

По предварительным данным около 10:30 утра на региональной автодороге Кондопога -Кончезеро, произошло лобовое столкновение между автомобилями «Дэу Нексия» и УАЗ, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

От удара УАЗ опрокинулся на крышу. По предварительным данным семь человек травмированы, в том числе 11-летняя девочка. Один человек погиб. Авария произошла на 12-м километре автодороги, судя по всему, недалеко от деревни Большое Вороново.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ДПС.

Фото из паблика Госавтоинспекция Карелии

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Карелия
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