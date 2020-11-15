Человек погиб сегодня в жутком ДТП под Кондопогой

По предварительным данным около 10:30 утра на региональной автодороге Кондопога -Кончезеро, произошло лобовое столкновение между автомобилями «Дэу Нексия» и УАЗ, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

От удара УАЗ опрокинулся на крышу. По предварительным данным семь человек травмированы, в том числе 11-летняя девочка. Один человек погиб. Авария произошла на 12-м километре автодороги, судя по всему, недалеко от деревни Большое Вороново.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ДПС.

Фото из паблика Госавтоинспекция Карелии