Частный дом полыхал в Карелии

Серьезный пожар произошел утром 24 ноября в Медвежьегорском районе. В деревне Остречье горел частный дом. В ликвидации огненного ЧП участвовали шесть брандмейстеров.

В 10:51 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района привлекались для тушения пожара на улице Центральная, 48. По сообщению МЧС, в 11:51 пожар был ликвидирован.

В министерстве напомнили телефоны на случай ЧС - «01» (с сотовых телефонов – 101,112, единый «телефон доверия» (88142) 79-99-99. (фото eadaily.com)