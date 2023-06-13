Части россиян запретили есть хлеб с маслом

Диетолог Елена Соломатина предупредила россиян, что при некоторых заболеваниях нельзя употреблять белый хлеб с маслом. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Эксперт подчеркнула, что в белом хлебе кроме пустых калорий и сахара почти ничего и нет. А сливочное масло калорийно и содержит холестерин, поэтому такие бутерброды следует исключить из рациона людям с диабетом и лишним весом.

«У кого зашкаливают параметры веса, сахара, холестерина, имеется атеросклероз, им не нужен белый хлеб с маслом», - сказала Соломатина.

Также доктор отметила, что не имеющие проблем со здоровьем люди могут съедать в виде утреннего бутерброда хлеб с маслом. При этом в качестве альтернативы белому хлебу Соломатина предложила цельнозерновой. // Фото: freepik.com