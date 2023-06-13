13 июня 2023, 19:38
Новый праздник появился в России
21 ноября в стране будут отмечать День военной присяги
В России появился новый праздник. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.
Так, 21 ноября в России будут отмечать День военной присяги.
Отмечается, что дата приурочена к изданию в 1721 году указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу». // Фото: unsplash.com