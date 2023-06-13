Новый праздник появился в России

В России появился новый праздник. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

Так, 21 ноября в России будут отмечать День военной присяги.

Отмечается, что дата приурочена к изданию в 1721 году указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу». // Фото: unsplash.com