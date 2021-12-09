Части пассажиров без QR-кодов хотят не возвращать деньги за авиабилеты

Российские авиакомпании внесли предложение об изменении законопроекта о QR-кодах, который находится в Госдуме. Источники «Ведомостей» сообщают, что авиаперевозчики хотят, чтобы им разрешили не возвращать деньги тем пассажирам, которые купили билеты по невозвратному тарифу и не успели получить код.

Сейчас в законопроекте предусмотрена обязанность авиакомпании на борт без QR-кодов не пускать, но при этом полностью вернуть деньги. Идею исключить эту норму представители авиакомпаний высказали на встрече с входящими в комитет Госдумы по транспорту депутатами.

Свои предложения они до 16 декабря представят письменно: на этот день запланировано рассмотрение проекта закона в первом чтении.

Авиакомпании объясняют, что из-за этого закона потеряют много денег, поэтому и хотят себя защитить. Ведь отказав пассажиру без QR-кода в перелете, снова продать его билет они не успеют. // Фото: Sangga Rima Roman Selia/unsplash.com