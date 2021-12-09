За езду на машине с механической коробкой передач могут оштрафовать

За поездки на механике некоторым водителям в России грозит штраф. Автомобилиста накажут, если он обучался в автошколе и сдавал на права на машине с автоматической коробкой передач, напомнил Александр Шумский, руководитель «Пробок.нет».

Он объяснил, что обучение на автомат и механику проходит по разным программам.

По окончании курса в удостоверении водителей, использовавших машины с автоматической трансмиссией, ставят отметку «АТ».

Если такой автомобилист сядет за руль авто с механической коробкой, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. // Фото: Toby_Parsons/Pixabay.com