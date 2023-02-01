Часть Ветеринарного переулка в Петрозаводске затопило

Ветеринарный переулок в Петрозаводске в середине зимы превратился в речку. В группе «Подслушано в Птз» опубликовано видео, как автомобили тихонечку «плывут» по тому, что когда-то было асфальтированной дорогой.

31 января сообщалось о реке на улице Антонова. Из-за повреждения сетей на Ключевой пришлось отключать воду. В сообществе «Ника Плюс» наши коллеги показали масштаб коммунальной аварии. // фото freepik.com