Чашечка репрессо. Карельский сталинист написал книгу о Сандармохе

Текст, фото: Георгий Чентемиров

«Ложь и правда об урочище Сандармох»: таково название книги, которую написал бывший депутат заксобрания Карелии, коммунист и сталинист Александр Степанов. Жанр ее он называет научно-публицистическим; правда, в книге нет списка использованной литературы, да и сам текст ссылками на источники не пестрит. Труд, однако, презентовали в Петрозаводском университете, в Гуманитарном инновационном парке, а рядом с автором сидел и активно его поддерживал директор Института истории и социальных наук Сергей Веригин.

Веригин – один из авторов гипотезы, что в Сандармохе лежат и останки красноармейцев, расстрелянных финнами в годы ВОВ. Для проверки этого утверждения в урочище дважды приезжали поисковики Российского военно-исторического общества. Александр Степанов книгу написал про другое, однако не скрываемый идеологический посыл автора-сталиниста Веригину, кажется, весьма приятен.

Александр Степанов соглашается с тем, что Сандармох был местом массовых казней. Однако он утверждает, что у «Мемориала» (Организация признана иностранным агентом. - Ред.), который это место открыл, сильно не сходятся цифры. Так, сперва говорили о 4,5 тысячи похороненных, потом их число увеличилось до девяти тысяч.

– Несколько лет назад был опубликован список из шести тысяч человек. А где еще три, куда они потерялись? Нас вводили в заблуждение, – говорит Степанов.

Автор книги считает доказанным тот факт, что в урочище расстреляли первый соловецкий этап, в котором насчитывался 1111 заключенный. По всем остальным Степанов выражает сильное сомнение, утверждая, что доказательств массовых систематических расстрелов в Сандармохе нет.

– Я думаю, что это вольная или невольная приписка в ситуации, когда Сандармоху надо было придать больший вес, – говорит Александр Степанов. По его мнению, реальное число убитых в урочище – порядка двух тысяч человек.

Но и с соловецким этапом, расстрел которого сомнению в книге не подвергается, не все так просто.

– Любой человек, который знает историю, увидит, что там очень много людей, которые сами убивали или призывали к убийствам. Например, среди расстрелянных украинцев значительная часть офицеров Петлюровский армии и Галицийской армии. Эти вооруженные формирования в годы Гражданской войны отличились геноцидом еврейского населения, – сообщил Степанов.

По словам автора книги, в соловецком этапе было много уголовников: «Умышленное убийство, коррупция, воровство, бандитизм», – перечисляет Степанов статьи, по которым сидели эти люди. Далее историк-журналист задался риторическим вопросом:

"Это моральная проблема, тут можно много дискутировать. Если был расстрелян человек, который сам убивал или участвовал в убийствах, он может считаться репрессированным?"

Имелась и другая категория расстрелянных: как сказал Степанов – представители левой оппозиции. Их участь он назвал трагической, но неизбежной.

– Еще со времен Французской революции известно, что победившие революционеры по объективным причинам, а не по какому-то злому умыслу, начинают выяснять отношения между собой…

Автор научно-публицистического труда несколько раз напоминал слушателям, что в России случилась гражданская война со всеми ее бесчисленными зверствами. Белые убивали красных, красные – белых. И массовые расстрелы стали ее логичным завершением.

"История получается гораздо более сложной, чем хотелось бы некоторым... Мне могут сказать: я оправдываю репрессии. Я ничего не оправдываю и ничего не защищаю. Но и, кстати, не осуждаю".

Ближе к концу презентации Александр Степанов признал: сколько бы расстрелянных в Сандармохе ни лежало и чем бы они при жизни ни занимались, расправы были внесудебными, а следовательно – незаконными. Но и тут, оказывается, не о чем волноваться: и кровавый нарком Ежов, и многие палачи были позже сами репрессированы – а точнее, в терминологии сталиниста Степанова, серьезно наказаны.

Более того, как выяснил автор книги, расстрелянные чекисты есть и в списках Сандармоха; на основании этого журналист предложил поставить в урочище памятник бывшим сотрудникам карательных органов.

– Конечно, у членов общества «Мемориал (признано иноагентом. – Авт.)» по причине разрыва шаблона может случиться истерика, но ведь им будет трудно опровергнуть информацию со своего же сайта, – ерничает Александр Степанов на страницах своего труда.

Тон книги Степанов вообще довольно игрив. И, как он сам признается в предисловии, в книге весьма много отступлений от центральный темы – «лжи и правды» о Сандармохе. Вот, например, автор исследования посвятил целую главу уголовному делу в отношении Юрия Дмитриева. Александр Степанов ожидаемо не сомневается в его виновности, а к защитникам исследователя относится, мягко говоря, критически.

– Вообще, «дело Дмитриева» — просто зеркало российской либеральной интеллигенции, которая не выдержала проверку на «слезе ребенка». В котором отразились ее безнравственность и цинизм. Ее стадное, животное чувство, когда они, несмотря на факты, готовы защищать любого мерзавца, потому что он свой, из своей «популяции», свой по духу и нюху, – пишет Степанов.

Автор постоянно подчеркивает, что Сандармох используется как инструмент очернения России и ее прошлого.

– «Лучшим людям» России нужны деньги, чтобы возить на самолетах в Куршавель (Орфография сохранена. – Авт.) девушек с пониженной социальной ответственностью, не так ли? – рассуждает Степанов о том, как современная российская власть распоряжается советским наследием. – А тема репрессий им нужна исключительно как средство манипуляции сознанием…

При этом автор заявляет, что сам-то он сознанием читателя не манипулирует. Журналист «ПТЗ говорит» поинтересовался, как политические убеждения могли повлиять на процесс написания книги и отбор фактов. Александр Степанов считает, что это не проблема.

"Да, я тоже политизирован. Но у нас никто так не заморачивается на тему репрессий, как левые, потому что нас слишком часто в это тыкают. Чтобы убрать политизированность, нужна элементарная вещь: нужно следовать фактам. Это соответствует критериям истинности",

– ответил автор.

Отсутствие в книге списка использованной литературы и ссылок на источники – тоже не проблема. Степанов говорит, что в основе текста – информация самих же его оппонентов или общеизвестные факты. А доктор наук Сергей Веригин заявил, что список литературы в такой книге и не нужен.

– Хорошо очень написано с исторической точки зрения. Он мог написать и научную монографию со ссылками… Все эти факты можно найти в интернете, СМИ, в источниках. Можно каждый факт проверить, – объяснил профессор.

Хочется известному карельскому ученому на всякий случай напомнить, а присутствовавшим на презентации студентам – рассказать, что бремя доказательства все же лежит на утверждающем, а не на читателе. Даже если речь идет о публицистике.

Книга «Ложь и правда об урочище Сандармох» издана очень небольшим тиражом, но прочесть ее может каждый: Александр Степанов выложил труд на своей странице «Вконтакте». Он считает, что издание должно подтолкнуть к дискуссии – «спокойной, без политизации и истерик, которые порой у наших оппонентов проходят».

– Мы ко всей этой истории должны относиться спокойнее, может даже уважительнее, не устраивать из этого политические шоу, – обратился Степанов к оппонентам.

Дискуссия без политизации – это, конечно, хорошо. Однако если учесть, что в книге о Сандармохе только слово «либерал» и производные от него встречаются почти тридцать раз, хочется посоветовать автору начать с себя.