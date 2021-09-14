Эмилия Слабунова: правительство Карелии не хочет работать с местными?

Встреча была посвящена возможному участию Олонецкого молочного комбината в развитии сельского хозяйства на территории Олонецкой равнины.

Несмотря на улыбки министра, доброжелательные и правильные слова о диалоге и важности совместной конструктивной работы, сразу стало очевидно, что совещание преследовало единственную цель: успокоить до выборов жителей Олонецкого района и Карелии информацией о наличии переговорного процесса об участии ОМК в развитии сельского хозяйства в Карелии. Губернатору Артуру Парфенчикову, являющемуся лидером списка «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание РК, в данный момент это важно. Мне же стало абсолютно ясно, что карельское правительство не даст возможности Олонецкому молочному комбинату заниматься сельским хозяйством на территории Олонецкой равнины. Решение о покупке активов питерской фирмы «Сила Инвеста» за огромные бюджетные деньги уже принято Парфенчиковым и ожидает своего оформления после выборов,

– уверена Эмилия Слабунова.

Я считаю, что сделка между правительством Карелии и «Силой Инвеста» имеет все признаки коррупционной. Никто не знает, что это за предприятие и почему оно пользуется такой поддержкой губернатора – несмотря на негативные последствия своей деятельности для экономики Карелии. «Сила Инвеста» никогда не озвучивает свои поступки и намерения. Единственный источник информации об этих намерениях – сам губернатор Парфенчиков, иногда вице-премьер Лабинов. Естественно, никто не знает за какие конкретно активы, какую сумму и даже какому именно юридическому лицу карельское правительство будет платить народные деньги. «Сила Инвеста» никому не предлагала купить свои активы, последовало кулуарное предложение губернатору, который сразу же принял решение о покупке. У агрофирмы «Тукса» были изъяты сельскохозяйственные земли, тем самым от сделки были отсечены все остальные участники, в том числе Олонецкий молочный комбинат»,

- утверждает Эмилия Слабунова.

Эмилия Слабунова искренне недоумевает, почему карельское правительство, исходя из каких-то своих неочевидных причин, считает гораздо более выгодной работу с фирмами типа питерской «Силы Инвеста», а не сотрудничество с местным комбинатом.

Заказчик и изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия, юр.адрес: 185033, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Ключевая, д.8, офис 15, ИНН 1001045327.Изготовлено без использования средств избирательного фонда.Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия;

Дата изготовления: 10.09.2021; Дата публикации: 14.09.2021.Тираж: 1 экз.