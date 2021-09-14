14 сентября 2021, 16:51
Политика

Эмилия Слабунова: "Сколько можно уже?"

Депутат выступила против 100 миллионов для администрации Парфенчикова

Артур Парфенчиков предложил ещё на 100 миллионов рублей увеличить расходы на свою администрацию. Против этого выступила только Эмилия Слабунова.

Члены парламентского комитета по бюджету и налогам рассмотрели изменения в бюджет Карелии на 2021 год. Соответствующий законопроект в Законодательное Собрание РК внес глава республики Артур Парфенчиков. Без пояснений остался вопрос Эмилии Слабуновой о том, почему с такой космической скоростью растут расходы на содержание администрации главы республики. На чиновников предложено выделить еще 100 миллионов рублей.

Только в июне и июле, внося изменения в бюджет, Законодательное Собрание выделило более 300 миллионов рублей. Тогда только фракция «Яблоко» выступала против. И теперь очередное повышение.  Сколько можно уже? Я считаю, что недопустимо такое увеличение расходов на администрацию главы Карелии в условиях, когда у нас огромное количество проблем во всех районах республики, во всех сферах, по всем без исключения направлениям. Бесконечные вливания огромных средств именно в нашу республиканскую бюрократию – это абсолютно недопустимо,

— отметила Эмилия Эдгардовна.

 

Заказчик и изготовитель: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ №17» Слабунова Эмилия Эдгардовна, Республика Карелия, город Петрозаводск, ИНН 100112472075. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ №17» Слабуновой Эмилии Эдгардовны, дата изготовления 10.09.2021; дата публикации 14.09.2021. Тираж 1 экз.

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Метки: 
Эмилия Слабунова
Выборы-2021
Выборы в Карелии
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