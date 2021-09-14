Эмилия Слабунова: "Сколько можно уже?"

Артур Парфенчиков предложил ещё на 100 миллионов рублей увеличить расходы на свою администрацию. Против этого выступила только Эмилия Слабунова.

Члены парламентского комитета по бюджету и налогам рассмотрели изменения в бюджет Карелии на 2021 год. Соответствующий законопроект в Законодательное Собрание РК внес глава республики Артур Парфенчиков. Без пояснений остался вопрос Эмилии Слабуновой о том, почему с такой космической скоростью растут расходы на содержание администрации главы республики. На чиновников предложено выделить еще 100 миллионов рублей.

Только в июне и июле, внося изменения в бюджет, Законодательное Собрание выделило более 300 миллионов рублей. Тогда только фракция «Яблоко» выступала против. И теперь очередное повышение. Сколько можно уже? Я считаю, что недопустимо такое увеличение расходов на администрацию главы Карелии в условиях, когда у нас огромное количество проблем во всех районах республики, во всех сферах, по всем без исключения направлениям. Бесконечные вливания огромных средств именно в нашу республиканскую бюрократию – это абсолютно недопустимо,

— отметила Эмилия Эдгардовна.

Заказчик и изготовитель: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ №17» Слабунова Эмилия Эдгардовна, Республика Карелия, город Петрозаводск, ИНН 100112472075. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ №17» Слабуновой Эмилии Эдгардовны, дата изготовления 10.09.2021; дата публикации 14.09.2021. Тираж 1 экз.