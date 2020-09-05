Цены на овсянку в России побили все рекорды

Цены на овсянку в России достигли исторического максимума, сообщает РБК со ссылкой на институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

«В августе закупочные цены на хлопья «Геркулес» (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее», - пишет издание.



Таких высоких цен не помнит и президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич. По его словам, сейчас овес поступает на крупяные предприятия по цене 11–12 тыс. руб. за 1 т, тогда как год назад — по 9 тыс. руб.



В июле 2019 года отпускные цены у крупозаводов на овсяные хлопья, по данным Росстата, равнялись 25 руб. за 1 кг, в июле 2020 года — уже 48 руб.