Названа самая богатая женщина планеты

Бывшая жена основателя Amazon Маккензи Скотт, получившая часть акций при разводе, стала самой богатой женщиной планеты, сообщает РБК.

Ее состояние оценивается в $68 миллиардов.

Дефф Безос официально развелся с женой в прошлом году и передал ей четверть своего пакета акций Amazon, или 4%.

Сам Безос владеет $207 млрд, и эксперты пророчат ему звание первого триллионера в истории.



После развода Скотт пообещала пожертвовать деньги на благотворительность и присоединилась к «Клятве дарения» (Giving Pledge) — филантропической кампании, участники которой обещают отдать на благотворительность не меньше половины своего состояния. Помимо Скотт клятву подписали глава SpaceX Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг.