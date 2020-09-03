03 сентября 2020, 15:54
Экономика

Названа самая богатая женщина планеты

Маккензи Скотт в росте благосостояния очень помог развод с мужем

Бывшая жена основателя  Amazon Маккензи Скотт, получившая часть акций при разводе, стала самой богатой женщиной планеты, сообщает РБК.

Ее состояние оценивается в $68 миллиардов.

Дефф Безос официально развелся с женой в прошлом году и передал ей четверть своего пакета акций Amazon, или 4%.

Сам Безос владеет $207 млрд, и эксперты пророчат ему звание первого триллионера в истории.

После развода Скотт пообещала пожертвовать деньги на благотворительность и присоединилась к «Клятве дарения» (Giving Pledge) — филантропической кампании, участники которой обещают отдать на благотворительность не меньше половины своего состояния. Помимо Скотт клятву подписали глава SpaceX Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг.

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достаток
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Маккензи Скотт
США