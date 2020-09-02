Банк УРАЛСИБ подключился к системе быстрых платежей. Клиенты банка получили возможность осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона на счета клиентов других банков - участников СБП. Проект реализован Банком при технологической поддержке ЦФТ.

Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» теперь могут оперативно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в более чем 100 банках - участниках СБП. Максимальная сумма перевода 100 тысяч руб, комиссия за перевод в рамках данного лимита отсутствует.*

Подключиться к Системе быстрых платежей можно в Интернет - банке и Мобильном банке Банка УРАЛСИБ.

*Условия действуют на 01.09.2020 г.

На правах рекламы. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).