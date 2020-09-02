Счетная плата думает, что культура и туризм не успевают тратить деньги

Проверка счетной палаты в министерстве культуры и в Ростуризма выявила слабое исполнение расходов, сообщают «Известия».

За прошлый год в сфере культуры и туризма остались непотраченными 17,2 млрд. рублей. Такие выводы приведены в отчетах Счетной палаты по итогам проверок минкультуры и Ростуризма на предмет исполнения бюджета в 2019 году.

Так, в 2019-м Минкультуры освоило 88,5% средств бюджета (122,8 млрд. рублей). Не потраченными остались 15,9 млрд. В целом, качество управления госфинансами в министерстве аудиторы оценили на 37 баллов из 60 максимальных, то есть в пересчете на привычную пятибалльную шкалу – на троечку.

В материалах СП отмечается, что за прошлый год на мероприятия федеральной адресной инвестиционной программы ведомство потратило меньше половины из предусмотренных средств (46,8%), в эксплуатацию введено только 8 объектов из 13 запланированных. По пяти оставшимся не завершена разработка проектно-сметной документации.

Речь идет об объектах культуры федерального и регионального значений, таких как музеи, библиотеки, которые расположены в республиках Карелия, Северная Осетия - Алания и Тыва, а также Астраханской и Псковской областях, говорится в отчете.

Низкий процент исполнения расходной части бюджета показал и Ростуризм — 83,4% (5,7 млрд рублей), следует из отчета. Он не потратил порядка 1,3 млрд. рублей, которые были заложены на капвложения и господдержку организаций, обеспечивающих приток иностранных туристов. СП оценила уровень управления госфинансами в ведомстве на 39,5 баллов из 60.

Так, в рамках инвестиционных проектов по созданию туристических кластеров в 15 регионах частично реализована или вовсе не выполнена половина контрольных мероприятий. По мнению аудиторов, такой подход сдерживает привлечение инвестиций в туристическую отрасль и ее развитие в регионах страны.

В целом, к началу нынешнего года из 32 инфраструктурных объектов не готовы 14, их планировали реализовать на Алтае, в Карелии, Бурятии, Чувашии, Хабаровском крае, а также в Нижегородской, Псковской и Тверской областях. Их техническая готовность варьируется от 0,2 до 93,75%, говорится в отчете.