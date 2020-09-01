Куда «уплывет» рыба из Кондопоги и какие стоки остаются в Онего?

Текст: Антонина Кябелева

К концу 2020 года в Кондопоге рядом с брошенным зданием комбината хлебопродуктов должно завершиться строительство нового рыбоперерабатывающего завода ООО «Группа Баренц». В непосредственной близости завершается строительство еще одного предприятия по переработке рыбы ООО «Рыботорговая сеть», которое планируется открыть в начале 2021 года.

Почему именно в Кондопоге, вдали от морских портов и рынков сбыта, решили построить два крупных перерабатывающих предприятия, и как это повлияет на экологию? Именно эти вопросы интересовали журналистов из Карелии, Архангельска и Мурманска, которые побывали на предприятии в рамках пресс-тура «Продовольствие и климат», организованного международной журналистской ассоциацией «Баренц пресс».

Не секрет, что в странах Северной Европы давно вызывают беспокойство те безумные расстояния, которые проходит продукция, прежде чем очутиться на наших столах. Насколько оправдано выловленную в Баренцевом море рыбу переправлять в Китай на переработку, чтобы потом вернуть рыбные консервы в скандинавские страны? Ведь бесшабашные круизы, которые проделывает продовольствие по всему миру на грузовиках, судах и самолетах, не самым лучшим образом сказываются на экологии. Но оказалось, что не так все просто.

Директор ООО «Группа Баренц», руководитель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский рассказал, что строительство завода по переработке рыбы именно в Кондопоге обусловлено многими обстоятельствами. Прежде всего это связано с дополнительными так называемыми инвестиционными квотами на вылов рыбы, которые получает инвестор, реализующий проект по созданию перерабатывающих мощностей.

- Мы строим завод, подтверждаем минпромторгу, что заявленные мощности есть, а взамен под эти мощности получаем дополнительные квоты. Они незначительные, их не хватит, чтобы загрузить предприятие,

- сказал Илья Раковский.

По его словам, предприятие в Кондопоге, которое строит ООО «Группа Баренц», рассчитано на переработку 11 тысяч тонн рыбы в год. За это компания получит квоту на вылов 1,8 тысячи тонн рыбы. Несмотря на то, что у инвестора есть свой рыболовный флот, сразу загрузить новое предприятие не получится.

- Мы не думаем, что за год выйдем на полную мощность. На рынок вывалить столько рыбы невозможно. Ее просто здесь никто не ждет, не съест. Рынок сейчас к такому объему продукции не готов, - заметил директор.

По его словам, потребуется время, чтобы отработать объемы поставок с сетевыми магазинами, понять, сколько следует отправлять на внутренний рынок, а сколько за границу. Экономическая целесообразность предприятия, по мнению Раковского, связана прежде всего с дополнительными квотами. План для нового предприятия на 2021 год – всего 2,5 тысячи тонн продукции. При этом компании, входящие в Группу Баренц, в 2020 году должны выловить 12-13 тысяч тонн рыбы. Но в любом случае, рассказал Раковский, придется приобретать дополнительные объемы рыбы, чтобы загрузить завод в будущем.

Сегодня компания вообще не занимается переработкой рыбы. И, рассказал Илья Раковский, не всегда переработка – это выгодное занятие. Львиная доля рыбных ресурсов в России добывается на Дальнем Востоке. В зависимости от улова, именно дальневосточный «урожай» формирует цены на породы рыб, обитающих в Баренцевом море.

- В прошлом году часть горбуши с Камчатки привезли судами в Мурманск. Это был второй раз, в позапрошлом году – первый. У нас такого раньше не было. Обычно по Северному морскому пути продовольствие возят только на Дальний Восток. Оттуда раньше никто ничего не привозил,

- заметил Раковский.

В ООО «Группа Баренц» рассчитывают, что это превратится в тенденцию, и часть красной рыбы, которая станет сырьем для предприятия в Кондопоге, будет поступать на Северо-Запад с дальневосточных рубежей. Так как Кондопога расположена на трассе Кола, Илья Раковский надеется «перехватить» необходимые объемы замороженной рыбы. Это еще одно важное обстоятельство, определившее место строительства перерабатывающего производства.

- Мы находимся на этом "горбушьем великом пути", мы свою часть сырья получим. В красной рыбе мы должны встать на две ноги: на аквакультурную, форелевую, и на дикую рыбу – горбушу, - сказал председатель Союза рыбопромышленников Карелии.

Выбор между тем, куда поставить рыбу – на внутренний рынок или пустить ее на экспорт, - еще одна серьезная проблема, где, судя по словам директора ООО «Группа Баренц», нет четкого понимания даже на уровне руководства страны.

- В минсельхозе России у нас есть проект по экспорту агропромышленной продукции. В государственной стратегии немного разнятся задачи, потому что половина наших регуляторов хочет, чтобы мы работали на экспорт и на пополнение бюджета. И мы должны отчитываться, сколько мы рыбы экспортируем. А в соседнем кабинете нам говорят, что надо внутренний рынок наполнять, и ничего на экспорт не должно идти. Поэтому я так с двумя папочками и хожу по совещаниям,

- улыбнулся Илья Раковский.

Если говорить о том, куда же пойдет рыбная продукция нового завода, то жителям республики надеяться особо не на что. Раковский не скрывал, что Карелия представляет собой слишком ограниченный рынок сбыта с традиционно высоким уровнем потребления пресноводной рыбы, обитающей в карельских озерах и реках.

Правда, новый завод интересен для карельских форелеводов. Предприятие готово взять в переработку форель, которая выращивается в Карелии.

Директор признался, что новому заводу выжить в российских реалиях будет нелегко.

- Нас никто с этой продукцией не ждет, - убежден Раковский.

Усложняет ситуацию, по его словам, то, что «драматически меняется потребление рыбы». Молодежь переходит на суши и рыбные полуфабрикаты, все больше отдаляясь от традиционной культуры приготовления рыбных блюд.

Предостережения экологов о том, что бесконечные «круги», которые нарезает продовольствие по пути к потребителю, наносят непоправимый ущерб природе, к сожалению, разбиваются об экономическую составляющую. В современном обществе именно прибыль – двигатель прогресса. Илья Раковский продемонстрировал это на простом примере:

Основной путь рыбы из Баренцева моря: ловится рыба в Баренцевом море, через амстердамский порт она идет в Китай, там из нее делают филе, и обратно привозят в Европу. Филе, которое продается в Европе, оно из баренцевоморской трески, сделанной китайскими руками.

По словам Раковского, продукция, которая прошла по столь замысловатому маршруту, будет дешевле, чем рыба, выловленная в Баренцевом море, переработанная в Кондопоге и отправленная в Европу. Хотя расстояния, которые приходится преодолевать от сырья до готовой продукции, даже сравнивать сложно.

В основном это связано с тем, что Китай – это мировой центр промышленности с дешевым транспортом. Там многое дотируется государством, портовые сборы ниже. Основной конкурент для нашего завода по цене – это Китай, Прибалтика и Польша, - сказал Илья Раковский.

Однако изменение климата все же оказывает существенное влияние на рыбопромысловую отрасль. Раковский рассказал, что в последние годы из-за повышения температуры воды в Баренцевом море стали появляться киты и касатки, которых раньше здесь не наблюдалось:

- Мы видим в основном китов, которых не должно быть. Их много, хотя им здесь не место. Соответственно, мойва, которой они питаются, любит более холодную воду. Мойва тащит за собой по пищевой цепочке хищника. В этом году мойва практически не пришла, ее было очень мало.

Но «рыбная маршрутизация» не в состоянии заставить пересмотреть экономическую модель, задвигающую экологическую составляющую на второй план. И все же о влиянии на окружающую среду приходится думать. Во многих зарубежных странах предъявляют жесткие требования к условиям производства продукции, идущей на экспорт.

Строительство рыбоперерабатывающего предприятия ООО «Группа Баренц» оценивается в 800 миллионов рублей, соседнего завода – в 1,2 миллиарда рублей. Возведение очистных сооружений обойдется в 64 миллиона рублей. Причем очистные сооружения строятся за счет фонда развития моногородов.

Илья Раковский подробно рассказал о, как он выразился, «общественно уязвимом моменте». По его словам, проектная мощность очистных сооружений выше, чем потребности двух рыбоперерабатывающих предприятий при их максимальной загрузке. Станция включает механическую, химическую и биологическую очистку с помощью живых бактерий.

- Когда мы в озеро будем выпускать сток после всех степеней защиты, он будет практически как производственная вода… Я понимаю, что если сэкономить на очистных сооружениях, то два миллиарда рублей можно выкинуть. Мы сейчас живем в таком мире, что люди могут встать и сказать, что здесь заводов не будет. Как в Башкирии, - заметил Илья Раковский.

Что же, очень хочется надеяться, что, хотя бы на этот раз очистные сооружения не превратились в фикцию. Ведь других вариантов смягчить «экологический след», связанный с переработкой рыбы, у нас, похоже, пока нет.