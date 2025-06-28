На молодежном фестивале в Карелии представили новый бренд

В День молодежи в Петрозаводске прошел большой фестиваль, на котором был представлен новый молодежный бренд республики – #МолодоСеверно. Его разработали местные дизайнеры вместе с общественными организациями в рамках программы «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети».

На сценической площадке, расположенной на Онежской набережной, презентовали целую коллекцию одежды в стиле #МолодоСеверно.

Голосование за новый молодежный бренд проходило на официальной странице Главы республики Артура Парфенчикова.

В основу идеи легла цветовая палитра, которая ассоциируется с карельской природой. Команда проекта работала с графикой, использовала цифровую вышивку, символы-обереги. Все это воплотилось в силуэтах, формах и материалах.

Новый единый стиль карельской молодежи оценил Глава республики Артур Парфенчиков.

#МолодоСеверно – это важный шаг в развитии молодежного движения, которое объединит всех активных, талантливых и неравнодушных ребят под общим стилем и идеей. Оно поможет карельской молодежи ярко представлять Карелию на всероссийских и международных мероприятиях,

– подчеркнул Глава региона.

Артур Парфенчиков поздравил представителей молодежных объединений с праздником и отметил их успехи.

Это очень знаково, что День молодежи сегодня совпал с двумя праздниками – 105-летием республики и Днем Петрозаводска – Города воинской славы. С одной стороны мы смотрим вдаль, в историю, чтим наших предков, их подвиг и молимся за наших ребят, которые сегодня защищают нашу Родину. Мы чествуем тех, кто своим трудом крепит нашу Карелию, нашу Россию. С другой стороны – мы устремлены в будущее. Вы, ребята, его олицетворяете. И это будущее у нас прекрасное, сильное, великое! С праздником, друзья!

- сказал Глава Карелии.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия